Saplantılı eski nişanlı Bahar’ı kaldırımda katletti! Ayrılığı kabullenmeyip sosyal medya hesabı açmış

Olay, saat 08.30 sıralarında, Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; cadde üzerinde yürüyerek çalıştığı iş yerine giden Bahar Kaban (28), eski nişanlısı Gökhan Y. tarafından takip edildiğini fark etti. Bunun üzerine Kaban ile Gökhan Y. arasında tartışma çıktı. Sokak ortasındaki tartışma sırasında, Gökhan Y., yanındaki silahla Bahar Kaban'a iki el ateş etti. Yaralanan Bahar Kaban yere düştü. Olayın ardından saldırgan olay yerinden kaçarken çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Bahar Kaban'ı ambulansla hastaneye götürdü. Kaban, hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri incelemelerde bulunurken silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kaban'ın cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

22 HAZİRAN'DA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Öte yandan Bahar Kaban'ın evlilik hazırlığı yaptığı, 22 Haziran'da düğünü olacağı öğrenildi. Eski nişanlısı Gökhan Y. tarafından uzun süredir rahatsız edilen Bahar Kaban'ın daha önce polise giderek şikayetçi olduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYA HESABI AÇIP NİŞANLILARMIŞ GİBİ PAYLAŞIMLAR YAPMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlatırken şüpheli şahsın genç kadını takıntı haline getirdiği ortaya çıktı. 2021 yılında nişanlanan Gökhan Y. ve Bahar Kaban çiftinin bir süre sonra aralarındaki anlaşmazlık üzerine nişanı attıkları öğrenildi. Gökhan Y.'nin ise bu durumu kabullenmeyip genç kızla hala nişanlı gibi davrandığı iddia edildi. Öyle ki genç kızın adına Instagram hesabı açıp eski fotoğrafları paylaşarak hala nişanlı gibi davrandığı belirlendi.

CİNAYETİN ARDINDAN AKRABAYA MESAJ ATMIŞ

Öte yandan Şüpheli Gökhan Y.'nin saldırıdan iki saat sonra, eski nişanlısı Bahar Kaban'ın bir akrabasına sosyal medya üzerinden attığı mesaj ortaya çıktı. Mesajda, "Kemonun kızı nişanı atmak için tonla yalan konuştu plan yaptı, iftira attı bütün suçu üstüme attı. Kemo Karısı ve Kızlarını defalarca uyardım iftira atıp yalan konuşmayın Allah'tan korkun peygamberden utanın dedim dinlemediler. Bizi tanıyan herkese bizi karalayıp boynumuzu zorla büktüler. Olmadık iftira ve karalama ile yapmadığım şeylerin iftirasını attılar. Üstüne bunu yaparken hiç utanmadan yaptılar. Şerefimizi ve aile namusumuzu iki paralık ettiler" ifadeleri yer aldı.