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Haberler Yaşam Fenomen Banu'dan şok karar: Şikayetinden vazgeçti

Fenomen Banu'dan şok karar: Şikayetinden vazgeçti

HABER MERKEZİ
Fenomen Banu’dan şok karar: Şikayetinden vazgeçti
İstanbul Bahçeşehir'deki güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında şikayetçi olan Banu Parlak, şikayetinden vazgeçti. Parlak, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dilan ve ailesinin böyle bir eylemde bulunmayacağına kanaat getirdim. Bu nedenle de kendileri hakkında şikayetten vazgeçtim. Umarım adalet yerini bulur. Şunu da belirtmek isterim Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat benim şikayetimden bir gün dahi içeride yatmadı" ifadelerini kullandı.
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