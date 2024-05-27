Fellah köftesi nasıl yapılır? Lezzetli fellah köfte tarifi

Yöresel lezzetlerden biri olan fellah köfte severek yapılıyor ve afiyetle tüketiliyor. Bulgur ile yapılan fellah köftesi yemeği hem hafif hem de doyurucudur. Tadı ise dillere destandır.
Adana ve Hatay mutfağına özgü bir lezzet olan fellah köftesinin nasıl yapıldığı merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Sizler için pratik fellah köfte tarifini derledik.
Malzemeler:
2 su bardağı köftelik ince bulgur
1 su bardağı irmik
3 yemek kaşığı un
1 yumurta
1 yemek kaşığı biber salçası
Tuz
Kimyon
Sosu için:
1, 5 çay bardağı zeytin yağı
5-6 diş sarımsak( isteğe göre azaltılabilir)
2 yemek kaşığı biber salçası
4 adet domates rendesi
Süslemek için:
1 Demet maydanoz
Köfteleri haşlamak için:
2 litre su
Limon tuzu bir çay kaşığı ve normal tuz ile su kaynatılır.
Yapılışı:
Köfte için verilen tüm malzemeler ara ara ılık su yardımıyla yoğurulur ve macun kıvamına getirilir.
Elde edilen hamurdan nohut büyüklüğünde parçalar koparıp elimizi hafifçe ıslatarak ufak ufak köfteler şeklinde avuç içinde yuvarlanır.Bu köfteciklerin üstüne serçe parmakla bastırılıp düğme şekli verilir, unlanmış tepsiye dizilir.
Sosu için bir tavada yağ ısıtılır. Dövülmüş sarımsak hafifçe kavrulur, biber salçası ve domates rendesi eklenip domatesler pişinceye kadar sos kıvamına getirilir. Kaynayan suya köfteler azar azar atılıp 5 dakika haşlanıp kevgirle servis tabağına alınır. Tavada pişen sos köftelerin üstüne yayılır ve son olarak ince kıyılmış maydanozla süslenir. Afiyet olsun.