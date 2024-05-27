Fellah köftesi nasıl yapılır? Lezzetli fellah köfte tarifi

Yöresel lezzetlerden biri olan fellah köfte severek yapılıyor ve afiyetle tüketiliyor. Bulgur ile yapılan fellah köftesi yemeği hem hafif hem de doyurucudur. Tadı ise dillere destandır.

Adana ve Hatay mutfağına özgü bir lezzet olan fellah köftesinin nasıl yapıldığı merak edilen tarifler arasında yer alıyor. Sizler için pratik fellah köfte tarifini derledik.