LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2024 MEB LGS SINAV TARİHİ...

2024 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? LGS sınavında yasaklar neler, yanımızda neler bulundurabiliriz? Sınav kaç saat sürüyor? soruları araştırılıyor. İşte 2024 MEB LGS sınavına dair tüm merak edilenler...
2024 LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2024 LGS bu yıl 2 Haziran Pazar günü uygulanacak. LGS Türkiye saati ile 09.30'da başlayacak. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak.
LGS sonuçları, 28 Haziran tarihinde erişime açılacak.
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.
LGS SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?
Fotoğraflı sınav giriş belgesi 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.
LGS SINAV YERİ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir
SINAVA GELİRKEN YANINIZDA BULUNDURMANIZ GEREKENLER
Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.