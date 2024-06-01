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Haberler Yaşam Alper Gezeravcı kaza geçirdi

Alper Gezeravcı kaza geçirdi

HABER MERKEZİ
Alper Gezeravcı kaza geçirdi
Kocaeli İzmit'te, D-100 yolunda Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobile, bir midibüs arkadan çarptı. Kazada, Gezeravcı ve otomobilde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Kaza, dün saat 14.00 sıralarında D-100 yolunun İzmit geçişinde meydana geldi. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu otomobile, bir midibüs çarptı. Gezeravcı ve diğer 2 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz "Bir trafik kazası meydana gelmiş olup, araçta bulunan Gezeravcı ve beraberinde araçta bulunan iki kişi kontrol amaçlı hastanemize alınmıştır" dedi.
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