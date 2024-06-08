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Haberler Yaşam Çiğ pirincin zayıflattığını biliyor muydunuz? Her gün 1 adet yutarsanız...

Çiğ pirincin zayıflattığını biliyor muydunuz? Her gün 1 adet yutarsanız...

Özellikle yaz mevsimi ile birlikte kilo verme telaşı da başladı. Bazı besinlerin de kilo vermeye etkisi olduğu kanıtlandı. Hemen herkesin mutfağında bulunan pirinç ile zayıflamak mümkün. İşte çiğ pirinç ile zayıflama yöntemi...

HABER MERKEZİ
Çiğ pirincin zayıflattığını biliyor muydunuz? Her gün 1 adet yutarsanız...

Sabahları pirinç yutarak güne başladığınızda iştahınızı kontrol altına alabilirsiniz. Ancak sadece pirinç yutup, yüksek kalorili beslenmeye devam etmek size kilo verdirmeyecektir. Pirinç yuttuğunuz sürece yediklerinizi de bir nebze kontrol altına almalısınız ki kilo vermeniz hızlansın.

Çiğ pirincin zayıflattığını biliyor muydunuz? Her gün 1 adet yutarsanız...

Pirinç kürü, sayılı bir şekilde yapılmalıdır, yani ilk gün 1 adet pirinç yutulmalıdır. Sabahları aç karna 1 adet pirinç yutarak güne başlayıp ertesi günlerde ise birer birer miktarı artırarak 30 gün bu şekilde devam edilmelidir.

Çiğ pirincin zayıflattığını biliyor muydunuz? Her gün 1 adet yutarsanız...

30 günün sonunda geriye doğru gitmelisiniz, yani her gün birer birer azaltarak... Totalde 60 gün süren pirinç yutma hareketini gerçekleştirirken, pirinci bir bardak ılık su ile yutmalı, üzerine bir bardak daha ılık su içilmesi gerekmektedir.

Çiğ pirincin zayıflattığını biliyor muydunuz? Her gün 1 adet yutarsanız...

2 AYDA 8-14 KİLO

Bu aşamada sıkı bir diyete ihtiyaç olmasa da porsiyonlara dikkat edilmeli. Pirinç yutma hareketini uygulayanlar bu aşamada iştahlarının azaldığını belirtiyor. Verilen kilo miktarı kişiden kişiye değişse de 2 ayda 8-14 kilo verenlerin olduğu biliniyor.

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