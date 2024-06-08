YKS soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM YKS SORU VE CEVAPLARI

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS soru ve cevapları açıklandı mı? YKS TYT sorularını ÖSYM ne zaman açıklayacak? soruları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Üniversite adayları osym.gov.tr üzerinden yapılacak olan açıklamayı heyecanla bekliyor. İşte YKS soru ve cevaplarına ilişkin merak edilenler...
2024 YKS (TYT) SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?
YKS TYT soruları ve cevaplarının açıklanma tarihine ilişkin resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Ancak ÖSYM genellikle merkezi sınavların tamamlanmasının ardından aynı günde cevap anahtarlarını erişime açıyor.
Geçtiğimiz yılda benzer şekilde 2024-YKS soruları ve cevapları, tüm oturumlar tamamlandıktan sonra açıklanmıştı.
2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
8-9 Haziran tarihinde düzenlenecek AYT, TYT ve YDT oturumu sınav sonuçları için takvim belli oldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanan başvuru kılavuzunda sonuçların 17 Temmuz Çarşamba günü erişime açılacağı duyuruldu.
Sınav sonuçları ekranında adayların testlerdeki doğru-yanlış cevap sayısı, TYT puanı ve başarı sırası AYT, YDT puanları ve başarı sıraları, ortaöğretim başarı puanı, yerleştirme puanları ve başarı sıraları yer alacak.