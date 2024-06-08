  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam YKS soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM YKS SORU VE CEVAPLARI

YKS soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM YKS SORU VE CEVAPLARI

Son dakika haberleri... YKS sınavına katılan öğrenciler merakla soru ve cevapların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan "YKS soru ve cevapları erişime açıldı" açıklamasını bekleyen üniversite adayları 2024 YKS TYT soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusunu araştırıyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
YKS soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM YKS SORU VE CEVAPLARI

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS soru ve cevapları açıklandı mı? YKS TYT sorularını ÖSYM ne zaman açıklayacak? soruları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Üniversite adayları osym.gov.tr üzerinden yapılacak olan açıklamayı heyecanla bekliyor. İşte YKS soru ve cevaplarına ilişkin merak edilenler...

YKS soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM YKS SORU VE CEVAPLARI

2024 YKS (TYT) SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?
YKS TYT soruları ve cevaplarının açıklanma tarihine ilişkin resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Ancak ÖSYM genellikle merkezi sınavların tamamlanmasının ardından aynı günde cevap anahtarlarını erişime açıyor.

Geçtiğimiz yılda benzer şekilde 2024-YKS soruları ve cevapları, tüm oturumlar tamamlandıktan sonra açıklanmıştı.

YKS soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM YKS SORU VE CEVAPLARI

2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
8-9 Haziran tarihinde düzenlenecek AYT, TYT ve YDT oturumu sınav sonuçları için takvim belli oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanan başvuru kılavuzunda sonuçların 17 Temmuz Çarşamba günü erişime açılacağı duyuruldu.

Sınav sonuçları ekranında adayların testlerdeki doğru-yanlış cevap sayısı, TYT puanı ve başarı sırası AYT, YDT puanları ve başarı sıraları, ortaöğretim başarı puanı, yerleştirme puanları ve başarı sıraları yer alacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA