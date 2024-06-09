YKS AYT ve YDT kaçta başlıyor? ÖSYM YKS sınavı saat kaçta bitecek?

Son dakika haberleri... 2024 YKS sınavı bu hafta sonu uygulanacak. YKS AYT ve YDT ne zaman başlayacak? YKS giriş belgesi nasıl alınır? YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 ÖSYM YKS sınavına dair tüm merak edilenler...
YKS TYT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
2. oturum olan AYT 10.15'te başlayıp 13.15'te bitecek. YKS'nin son oturumu olan YDT ise 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek.
YKS SINAVA GİRİŞ BELGESİ
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.
Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAKTIR?
TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT'de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A'da gösterilmiştir. AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir. YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.
YKS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
YKS soru ve cevap anahtarı, sınavın ardından sorgulanacak. Adaylar sonuçlar öncesi puan hesaplama yapacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç saat sonra erişime açıyor.
YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversites sınavı sonuçları ise 17 Temmuz günü adayların erişimine açılacak.