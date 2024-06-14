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Haberler Yaşam 66 milyon insan aşırı sıcaklara mahkum

66 milyon insan aşırı sıcaklara mahkum

HABER MERKEZİ
66 milyon insan aşırı sıcaklara mahkum
ULUSLARARASI araştırma kuruluşu Climate Central uzmanları, günlük yerel sıcaklık ilişkilendirme sistemleri İklim Değişim Endeksi (CSI) kapsamında, Kuzey Afrika, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Akdeniz ve Orta Doğu ülkelerinde son günlerde görülen aşırı sıcaklar ve iklim değişikliği arasındaki ilişkiyi analiz etti. Türkiye, Suudi Arabistan, Irak, Suriye, Türkmenistan, Cezayir, Mısır, Afganistan ve Yunanistan'ın birçok şehrinde maksimum sıcaklıkların 40 derece ve üzerine çıktığı görülürken, Antalya ve İzmir şehirlerinde sıcaklıkların 30 ila 38 derece arasında seyrettiği ölçüldü. İnsan faaliyetlerinin yol açtığı iklim değişikliği nedeniyle Türkiye'de 66 milyon insan son üç gündür görülen aşırı sıcaklara maruz kaldı.
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