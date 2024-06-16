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Haberler Yaşam Yusuf Kavaklı son yolculuğuna uğurlandı

Yusuf Kavaklı son yolculuğuna uğurlandı

HABER MERKEZİ
Yusuf Kavaklı son yolculuğuna uğurlandı

BİR süredir kanser tedavisi gören ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı (78), önceki gün hayatını kaybetti. Kavaklı için Fatih Camisi'nde dün öğle vaktinde tören düzenlendi.

Yusuf Kavaklı, cenaze namazının ardından Küçükçekmece Tepeüstü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çocukları ile kardeşi Ömer Kavaklı camide taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Kavaklı'nın yakınlarının yanı sıra, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı.

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