YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM YKS sonuç açıklama tarihi...

Üniversite hayali için YKS sınavına katılanlar sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. YKS sınav sonuçları açıklandı mı? 2024 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları merak ediliyor. İşte YKS sonuç açıklanma tarihi...

YKS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından duyuruldu. Duyuruya göre YKS sonuçları 17 Temmuz'da açıklayacak.

ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak sonuçlar öğrenilecektir.

Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:

Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

TYT puanı ve başarı sırası

Varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

Yerleştirme puanları ve başarı sıraları

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite tercih tarihleri, YKS tercih kılavuzu yayımlandığında belli olacak.