Bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz’dan sonra değişecek! 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik yapacak olan vatandaşlar için yeni bir açıklamada bulundu. 1 Temmuz'dan itibaren bedelli askerlik ücretinin değişeceğini açıklayan Bakanlık, mevcut ücretin geçerli olacağı son tarihi de duyurdu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 1 TEMMUZ'DA DEĞİŞİYOR

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Asker alma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir." denildi.

SON GÜN 28 HAZİRAN

Bakanlık'tan yapılan açıklamanın devamında, "Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir" denildi.

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

25 Haziran 2024 itibarıyla bedelli askerlik ücreti 182.609,04 TL. 2024 yılı Temmuz ayında geçerli olacak yeni bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre belli olacak. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan memur maaşı zammının ardından bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.