Dilan Polat duruşma salonunda fenalaştı

Güzellik merkezi sahibi Banu Parlak'ın iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirme suçu sebebiyle yargılanan Dilan Polat, duruşma salonuna geldiği sırada, "Allah'ım hiçbir suçum yok" diyerek fenalaştı.

"ALLAH'IM HİÇ BİR SUÇUM YOK"

Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat, Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirme suçundan yargılandıkları davada bugün hakim karşısına çıktı. Duruşma salonuna getirilen Dilan Polat, suçsuz olduğunu ifade ederek fenalaştı. Polat'ın baygınlık geçirmesi üzerine infaz koruma memurları hemen doktor çağırdı. Davayı takip eden gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mahkeme başkanının, "Allah'ım hiçbir suçum yok" diyerek fenalaşan Dilan Polat'ın salondan çıkarılmasını istediğini belirtti. Ancak avukatlar, Dilan Polat'ın duruşma salonunda kalması gerektiğini savunarak devreye girdi.