LGS’nin Ege şampiyonları

LGS sonuçları dün açıklardı. Sınavın şampiyonlarının 4'ü Afyonkarahisar, 3'ü Aydın, 1'i Manisa, 1'i Muğla ve 1'i de Kütahya'dan çıktı. Alara Yılmaz, Aydın'daki devlet okullarından çıkan tek birinci olmayı başardı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 LGS istatistiklerini paylaştı.

AFYON'DAN 4 BİRİNCİ ÇIKTI

Açıklamaya göre; 1 milyon 38 bin 544 ortaokul 8'nci sınıf öğrencisinin başvurduğu sınava 992 bin 906 aday katıldı. Sınava katılım oranı yüzde 95,61 oldu. 352 aday tüm sorulara doğru cevap vererek, şampiyon oldu.Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının sonuçlarına göre Afyonkarahisar'dan 4 şampiyon çıktı. Afyonkarahisar, Türkiye'nin puan ortalamasının üzerinde puan ortalamasına sahip oldu. Şemsettin Karahisari Ortaokulu'ndan Ömer Faruk Mumyakmaz, Emirdağ Mithatpaşa Ortaokulu'ndan Büşra Yüce, Özel Bahçeşehir Ortaokulu Elif Sude Söyler ile Neriman İbrahim Küçükkurt Ortaokulu'ndan Nedim Sadi Çolaker, şampiyonluk gururu ve sevinci yaşadılar. Aydın'dan da toplam 11 bin 123 öğrenci sınavda ter dökerken açıklanan sonuçlara göre LGS'de Aydınlı 3 öğrenci tam puan alarak Türkiye Birincisi oldu. Aydın Uğur Okulları öğrencisi Rüya Kitapçıoğlu ile Aydın Amerikan Kültür Özel Ege Atabey Okullarından Argeş Ada Fidan, tüm soruları doğru yanıtlayıp tam puan alırken Aydın'daki devlet okullarından çıkan tek birinci Nazilli Beşeylül Ortaokulu öğrencisi Alara Yılmaz oldu. Bu yıl LGS'de tam 500 puan alarak Manisa'yı Vestel Ortaokulu öğrencisi Eren Naymanol, Muğla'yı Final Akademi Ortaokul öğrencisi Ayşe Sena Baydan, Kütahya'yı Şehit Selim Cansız Lisesi öğrencisi Enes Malik Onsay gururlandırdı.