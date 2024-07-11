15 Temmuz ruhunu unutturamazsınız

Merkezefendi ilçesi Bahçelievler mahallesindeki Sağlıkçılar Parkı'nda 3 yıl önce sağlıkçıları temsil eden eserlerin çirkinliği ve çocukları korkutmasıyla Türkiye gündemine oturmuştu. Çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine heykelleri kaldırmak zorunda kalan Denizli Merkezefendi Belediyesi, çok konuşulacak bir tartışmayı meclis gündeme taşıdı.

Başkan Şeniz Doğan'ın heykel projesinin başka yere yapılmasını talep eden AK Partililere, "Ben orada bir anıt göremiyorum" diye çıkışması gündem oldu.

MECLİSTE GERGİNLİK

Selçukbey mahallesindeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın bulunduğu alandaki tankı kaldırıp, yerine "Demokrasi Anıtı" temalı heykel yapılması için konunun meclis gündemine taşınması, mecliste gerginlik yarattı. Merkezefendi Belediyesi'nin Temmuz ayı meclis toplantısında okunan raporda, "15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Şehitler Yolu'na hem demokrasimize hem de ilçemize yakışır daha estetik güzellikte bir eser yapılması için Türkiye genelinde 'Demokrasi Anıtı' temalı bir anıt/heykel yarışması düzenlenmesi planlanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Yarışma sonucunda belirlenen başarılı üç eser sahibinden birinciye 70 bin lira, ikinciye 20 bin lira, üçüncüye 15 bin lira ödül verileceği açıklandı.

AK PARTİ RET OYU VERDİ

Plan ve Bütçe Komisyonunda oy çokluğuyla kabul edilen kararda AK Partili Yavuz Aki'nin ret gerekçesi okundu. Aki, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın bir heykel olmadığını belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlatan bir enstantanedir. Adı geçen meydan, vatandaşlarımız tarafından 'tank meydanı' olarak benimsenmiştir. Dolayısıyla yapılacak yeni anıtın başka bir meydanda değerlendirilmesi, yeni bir bölge oluşturulmasının gerektiğini düşündüğümden dolayı ret oyu veriyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Tercan Türkmen de, "Bir heykel kurulacaksa Merkezefendi'de birçok meydan var, park var. Bir şey yapmak için başka bir şeyi yıkmaya gerek yok. Bu hain darbe girişimini hatırlatan anıt. Bu anıtı yıkıp yerine bir heykel yapmanın hiçbir anlamı yok. Bu o dönem şehit olanlara da bana göre saygısızlık olur diye değerlendiriyorum" diye konuştu.

Belediye'nin yaptığı 'sağlıkçı' heykelleri, çocukları korkuttuğu için kaldırılmıştı.

"BEN ANIT GÖREMİYORUM"

AK Partili Türkmen'in konuşmasına cevap veren Belediye Başkanı Şeniz Doğan ise, "Ben orada bir anıt göremiyorum. Anıtın anlamı olur, anıtın bir maneviyatı olur. Anıt size bir şeyler düşündürür, bir şeyler hissettirir. Oradaki tank, anıt değildir" şeklinde görüş belirtti. Görüşmelerden sonra komisyondan gelen rapor oylamaya sunuldu. CHP'li meclis üyeleri kabul oyu verirken, diğer meclis üyeleri ret verdi. Karar oy çokluğuyla kabul edildi.

15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Şehitler Yolu, AK Partili Merkezefendi eski Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu tarafından yaptırılmış ve 15 Temmuz 2017'de vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi ile açılışı yapılmıştı. Alınan karara tepki gösteren Subaşıoğlu, "Yapılanı yıkarak belediyecilik yapılmaz! Belediyecilik, üstüne konularak yapılır, geçmişi yok ederek yapılmaz, 'reaksiyon'la değil, 'aksiyon'la yapılır!" ifadelerini kullandı. Söz konusu kararın, 15 Temmuz hain darbe girişimini ve milletin bu kalkışmaya gösterdiği vatanperver duruşu unutturmaya yönelik olduğu öne sürüldü.