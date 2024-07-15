Millilerle kamera karsısına geçti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılacak milli sporcularla çekilen reklam filminde rol alan Cem Yılmaz, "Elimden geldiğince olimpiyatlara katılıp yarışları seyredeceğim. Ülkemizde daha fazla sporla ilgili genç olsun" dedi.

Türkiye'nin olimpiyatlara katılmasının 100'üncü yılında bir marka tarafından özel olarak tasarlanan koleksiyonun tanıtıldığı etkinlikte Yılmaz, milli sporcularla kamera karşısına geçtiği eğlenceli reklam filmleri hakkında konuştu.

5 AYRI REKLAM FİLMİ

5 ayrı film çektiklerini söyleyen Yılmaz, "Bunlar böyle mücevher gibi insanlar. Beni sporcu kardeşlerime moral vermesi için çağırdıkları için mutlu oldum"dedi.