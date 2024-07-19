2024 ALES ne zaman? ÖSYM ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES giriş belgesi nasıl alınır? 2024 ALES ne zaman? soruları araştırılıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınava katılacak olanlar sınava ilişkin detayları araştırıyor. İşte 2024 ALES sınav giriş yeri öğrenme ekranı...

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM takvimine göre ALES/2 sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek.

2024 ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

ALES sınav yerleri belli oldu. ÖSYM tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde: "28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/2) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecektir.