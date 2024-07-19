İzmir cuma namazı saati! 19 Temmuz cuma namazı saat kaçta?

İl il cuma namazı saatleri araştırılıyor. İzmir'de de cuma namazının saat kaçta kılınacağı merak ediliyor. Diyanet il il cuma namazı saatlerini duyurdu. Peki İzmir'de cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 19 Temmuz İzmir cuma namazı saati...

19 TEMMUZ İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

İzmir'de cuma namazı bugün saat 13:23'de kılınacak.

CUMA NAMAZI KAÇ REK'ATTIR?

Cuma namazının farzı iki rek'attır. Bunun yanında farzdan önce dört rek'at, farzdan sonra dört rek'at olmak üzere sekiz rek'at da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', 1/269-285).

İmam Ebû Yûsuf'a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selâmla dört ve bir selâmla iki rek'at olmak üzere toplam altı rek'attır. Bu görüşün Hz. Ali'den (r.a.) rivâyet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', 1/285).