Vekil Şebnem Bursalı Dr. Sadık Ahmet’i andı

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Batı Trakya Türkleri'nin unutulmaz lideri Dr. Sadık Ahmet'i vefatının yıldönümü dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda andı. Bursalı, "Batı Trakya Türkleri'nin hakları için verdiği mücadeledeki kararlığını, 'Sadece Türk olduğum için hapse götürülüyorum. Eğer Türk olmak suçsa, şunu tekrarlıyorum Türk'üm ve öyle kalacağım' sözleri anlatıyor merhum Doktor Sadık Ahmet'i. Soydaşlarımızın sorunlarını çözmek amacıyla hem Yunan Parlamentosu'nda hem de uluslararası kuruluşlar nezdinde yaptığı çalışmalar yüzünden hapis yattı. Yine Batı Trakya Türkleri'ne 'Türk' diye hitap ettiği için hapis cezasına çarptırıldı" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı

Yunanistan'ın Sadık Ahmet'in yükselen sesini, seçim sisteminde yaptığı değişikliklerle kısmaya çalıştığını belirten Bursalı, "En nihayetinde Batı Trakya'daki Türkler'in haklarını koruyan Lozan Barış Antlaşması'nın 73'üncü yıldönümünde; 24 Temmuz 1995'te şüpheli bir trafik kazasıyla yaşamını yitirdi. Kısa ömrüne sığdırdığı büyük mücadelesiyle Batı Trakya Türkleri'nin sesi ve nefesi olan merhum Dr. Sadık Ahmet'i vefatının 29'uncu yıldönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum" diye konuştu.