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Haberler Yaşam LGS 1. nakil sonuçları açıklandı! MEB sonuç ekranı...

LGS 1. nakil sonuçları açıklandı! MEB sonuç ekranı...

Son dakika haberleri...Öğrencilerin merakla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

HABER MERKEZİ
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı! MEB sonuç ekranı...

Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 22 Temmuz'da açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, erişime açıldı.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece 16 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

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