Gazze’de insanlık dışı tablo büyüyor”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı dün gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Gazze'de insanlık dışı tablo giderek daha da yoğunlaşıyor. İnsanlık tarihinin en soykırımcı hükümeti olarak Netanyahu hükümeti muhakkak surette yargılanmalıdır" dedi.

Çelik şunları kaydetti: "Gazze'den son yansıyan görüntülerde orada ne kadar büyük bir yoksulluk içerisinde yaşadıklarını gösteriyor. Artık insanların cesetlerine bile ulaşılamıyor. Paramparça olmuş insan parçaları torbalara doldurulmak zorunda kalınıyor. İnsanlık tarihinin en soykırımcı hükümeti olarak Netanyahu hükümeti muhakkak surette yargılanmalıdır.

Bugün Fransa, Almanya, İngiltere, Gazze'ye insani yardım erişiminin tam olarak açılması için çağrı yaptılar. Ama İsrail çağrıların hiçbirine uymuyor. Burada temel soru şudur, İsrail'e karşı yaptırım ne olacaktır."

'ATEŞKESİ SABOTE EDİYOR'

İsrail'in suikastlarına dikkat çeken Çelik, "Ne zaman bir ateşkes iradesi uluslararası toplumda yükseliyor, o sırada bir suikast ya da bir saldırı gerçekleştiriyor İsrail. Bu ateşkes iradesini sabote etmek için ortaya koyduğu bir tutum olarak geliyor. Haniye'nin şehit edilmesi de barış çağrılarının iyice yukarı çıktığı, Haniye'nin de barış konusunda yüksek bir sesle seslendiği dönemde oldu. Bu sefer en sonunda yine barış çağrıları yapılmıyorken, yani Biden, Katar Emiri ve Mısır Cumhurbaşkanı tarafından üçlü bir deklarasyon yayımlanıyorken, İsrail'in buna cevabı bir okulu bombalamak şeklinde oldu. Bundan sonrasında Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davaya bütün devletlerin katılmasını arzu ediyoruz" dedi.

'MİLLETİMİZİ DAVET EDİYORUZ'

"14 Ağustos'ta bütün milletimizi AK Parti'mizin 23'üncü kuruluş yıldönümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmayı dinlemeye davet ediyoruz" diyen Çelik sözlerine şöyle devam etti: "AK Parti'miz Türkiye'de büyük reformlar gerçekleştirmiş, büyük devrimlere imza atmış, bir halk hareketi olarak doğmuş ve millet siyasetini devlet hayatına yansıtmış büyük bir siyasi yürüyüşün adıdır. Bundan sonrasında da inşallah Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın liderliğinde bu hizmet, bu mücadele, bu değişim, dönüşüm, Türkiye'yi geleceğe taşıma iradesi yoluna devam edecektir.

Çarşamba günü hepinizi, bütün milletimizi bekliyoruz." Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Cilo Festivali ile ilgili de açıklamalarda bulunan Çelik, "Türkiye'de sembolik açıdan çok önemli, hepimizi sevindiren, 25 bin kişinin katılımıyla Hakkari'de Cilo Festivali gerçekleştirildi. Bu bir kere daha Türkiye'nin geleceğine imza atmaya devam edileceğini gösterildi" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NA BİR MESAJ GÖNDERMEDİK"

ÇELİK, Başkan Erdoğan'ın CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşmek için aracı gönderdiği iddiasına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Sayın Kılıçdaroğlu'na gönderilmiş böyle bir mesaj yoktur. Bu bilgi doğru değildir. Bu beyan doğru değil. Herhangi bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu bahsedildiği şekilde bir mesaj gönderilmemiştir. Herhangi bir görüşme, konuşma için herhangi bir mesaj iletilmemiştir" dedi.