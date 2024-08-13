  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam

Son dakika: YKS yerleştirme sonuçları açıklandı | ÖSYM sonuç ekranı

Son dakika haberleri...Son dakika haberleri... 2024 YKS sınavına giren binlerce üniversite adayı sınav sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyordu. ÖSYM yaptığı son dakika duyurusu ile 2024 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte YKS sonuç sorgulama ekranı...

HABER MERKEZİ
Son dakika: YKS yerleştirme sonuçları açıklandı | ÖSYM sonuç ekranı

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Ayrıca adaylara Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19 Ağustos-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19 Ağustos-21 Ağustos arasında yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA