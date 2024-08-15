Türkiye’de Maymun Çiçeği vakası var mı? Sağlık Bakanlığı’ndan önemli açıklama

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de 2024 yılında Maymun Çiçeği vakası görülmediğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Küresel Acil Durum" ilan edilen salgınla ilgili Bakanlık, "Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye'de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

İŞTE BAKANLIKTAN YAPILAN O AÇIKLAMA

14 Ağustos 2024'te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı'nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu açıklanmıştır. Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye'de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.