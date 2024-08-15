  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam

Türkiye'de Maymun Çiçeği vakası var mı? Sağlık Bakanlığı'ndan önemli açıklama

Maymun çiçeği vakasının Afrika ülkelerinde rastlanmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü "Küresel Acil Durum" ilan etti. Türkiye'de Maymun Çiçeği vakası var mı? soruları akıllara geldi. Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu işte detaylar...

HABER MERKEZİ
Türkiye’de Maymun Çiçeği vakası var mı? Sağlık Bakanlığı’ndan önemli açıklama

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de 2024 yılında Maymun Çiçeği vakası görülmediğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Küresel Acil Durum" ilan edilen salgınla ilgili Bakanlık, "Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye'de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

İŞTE BAKANLIKTAN YAPILAN O AÇIKLAMA

14 Ağustos 2024'te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı'nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu açıklanmıştır. Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye'de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA