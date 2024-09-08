Okullar saat kaçta açılacak? MEB 9 Eylül Pazartesi okul açılış saatleri...

Yaz tatilinin sona ermesi ile birlikte milyonlarca öğrenci yarın okula başlayacak. Yeni eğitim öğretim dönemi için öğrenciler ve velilerin hazırlıkları sürerken ilk gün okulların saat kaçta açılıp kapanacağı merak ediliyor. Peki okullar yarın saat kaçta açılacak? İşte MEB okul açılış ve kapanış saati...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK SAAT KAÇTA AÇILACAK?

Okullar 9 Eylül 2024 Pazartesi günü açılacak. İstanbul Valiliği: Okulların açılması sebebiyle pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim yılının 9 Eylül Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.

İstanbul'da resmi ve özel okullarda 2 milyon 951 bin 685 öğrencinin eğitim öğretime başlayacağı kaydedilen açıklamada, bu öğrencilerden 715 bin 835'inin ilk kez yeni okullarında eğitim öğretim göreceği aktarıldı.

Diğer illerin ders saatlerine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 20 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında yaşanacak. İkinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak.