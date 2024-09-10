Eylül ayında hangi günler saç kesimi yapılabilir? Eylül’de hangi günler saç kestirirsek hemen uzar?

Ay'ın farklı evrelerinin insanlar üzerindeki etkisi yüzyıllar öncesinde kalsa da modern bilim birçok kez bu teorileri geçersiz saymıştır. Ancak yapılan son araştırmalara göre Ay döngüsü kişinin ruh halini, duygularını hatta dış görünümü bile etkileyebiliyor. Saç dökülmesi olanlar, saçları zayıf olanlar ve yavaş uzayanlar için işte en etkili yöntem...

KÖTÜ ENERJİDEN ARINDIRIYOR

Yeni ay döneminde saç kestirmek enerjinin tazelenmesine yardımcı oluyor. Son derece önemli olan saç kesim günlerini atlamayarak kötü enerjiden kurtulmak ve tazelenmek mümkün!

AY ASLANDAYKEN SAÇ KESİLDİĞİNDE DAHA HIZLI UZAR

Özellikle ay Aslan burcundayken saçların ucundan biraz kesilse bile saçlar güçlenir ve daha hızlı uzar.

EYLÜL AYI SAÇ KESTİRME TARİHLERİ

Ağustos ayını kaçıranların 2024 Eylül ayı saç kesim günlerini beklemeleri gerekiyor. Uzun ve sağlıklı saçlara sahip olmak isteyenlerin dikkat edebilecekleri ay takvimine göre saç kesim günleri bulunuyor.

1 EYLÜL 2024

6 EYLÜL 2024

12 EYLÜL 2024

13 EYLÜL 2024

14 EYLÜL 2024

18 EYLÜL 2024

22 EYLÜL 2024

28 EYLÜL 2024

30 EYLÜL 2024

SAÇIN DAHA YAVAŞ UZAMASI İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Kısa saç kullanan bazı insanlar sık sık saç kestirmekten hoşlanmadığı için saçlarının da daha yavaş uzamasını isteyebilir. Eğer saçınızın mümkün olduğu kadar yavaş uzamasını istiyorsanız saçlarınızı ayın küçülme evresinde kesmelisiniz.