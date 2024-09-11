Yeni aldığı araç mezarı oldu

BURSA-İZMİR Otoyolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptıktan sonra devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İzmir'de yaşayan iki arkadaş kargo işi yapmak için İstanbul'dan satın aldıkları araçla İzmir'e giderken, Bursa'nın Gemlik ilçesinde mola verdikleri sırada Muratcan Atay, direksiyon başına geçti. Yolcu koltuğuna geçen Turgut Özdemir, Gemlik'ten Doğanköy mevkisine gelene kadar emniyet kemeri takılı bir şekilde uyurken, emniyet kemeri takılı olmayan sürücü Atay, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak devrildi. Yoldan geçenlerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Muratcan Atay'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, hafif yaralanan Özdemir, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.