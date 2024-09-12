NASA yarışma başlattı: Kazananlar 50 bin dolara varan ödül kazanacak

NASA'nın Artemis kampanyası, insanlığı yeniden Ay'a götürmeyi ve buradaki kaynakları kullanarak Mars'a yapılacak görevler için hazırlık yapmayı hedefliyor.

Apollo görevlerinden 50 yıl sonra ilk kez insanlı bir iniş gerçekleştirecek olan NASA, bu sefer Ay'ın güney kutbunu inceleyecek.

Özellikle sürekli gölgede kalan bölgelerin, su buzulları içerebileceği ve gelecekteki Mars görevleri için bu kaynakların hayati olabileceği düşünülüyor.

SHACKLETON KRATERİ'Nİ KEŞFETMEK

Özellikle ilgi çeken alanlardan biri, 21 kilometre çapında ve 4.2 kilometre derinliğindeki Shackleton Krateri.

Bu kraterin zeminindeki sıcaklık eski 183°C'nin altında ve burada su buzulları bulunduğu tahmin ediliyor.

NASA, bu görevleri desteklemek için iki farklı çözüm arıyor: biri düşük teknolojili, diğeri ise yüksek teknolojili olacak.

Her iki çözüm de navigasyonla ilgili olup, birbirinden bağımsız çözümler olarak tasarlanacak.

NAVİGASYON ZORLUKLARI VE ÇÖZÜMLERİ

Birinci zorlukta, NASA, astronotların Ay yüzeyinde gezinti yaparken güvenle dönmelerini sağlayacak bir yön bulma cihazı arıyor.

Apollo görevlerinde benzer cihazlar kullanılmış olsa da, NASA daha yenilikçi ve pratik çözümler peşinde.

Bu cihazların Ay yüzeyinde basınçlı eldiven giymiş astronotlar tarafından kullanılabilir, kolay ve hassas olması gerekiyor.

En iyi çözümler, 15 bin dolarlık ödülden pay alabilecek.

AŞIRI KOŞULLARA UYGUN TASARIMLAR

İkinci zorluk ise Shackleton Krateri'nin derinliklerine inmek ve bu alanı haritalamakla ilgili.

Tasarımın Ay'ın güney kutbunun aşırı koşullarında çalışabilir, kraterin içini detaylı şekilde haritalayabilir ve verileri geri gönderebilir olması gerekiyor.

Bu zorluğu başarıyla çözenler, 30 bin dolarlık ödülden pay alabilecekler.

Her iki aşama için toplamda 50 bin dolar ödül verilecek.

Başvurular 4 Eylül 2024'te açılacak ve 25 Kasım 2024'te sona erecek.