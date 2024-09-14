Salim Güran’ın eşi yalanları deşifre etti: Her şeyi anlat dedim beni dinlemedi

Diyarbakır Bağlar'a bağlı Tavşantepe köyünde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere kenarında bulunan Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili sır perdesi şüphelilerin sorgudaki ifadeleriyle kalkıyor. Cezaevindeki amca Salim Güran'ın eşi Melek Güran, eşinin yalanlarını deşifre etti: "Eşimden şüpheleniyorum. Cezaevine gidip konuşması için ikna etmeye çalıştım."

Dün tekrar gözaltına alınan Melek Güran ifadesinde eşi Salim'i "Kızım ve kayınbiraderimle beraber eşimi cezaevinde ziyarete gittim. Bildiklerini anlatmasını istedim. Salim ile Nevzat hep birlikte gezerdi. Narin'in DNA'sının bulunduğu araç gün boyunca Salim'deydi. Bu nedenle eşimden şüpheleniyorum" sözleriyle suçladı. Salim Güran dün yeniden ifadesinin alınması için adliyeye sevk edildi.

BAZ İSTASYONU KAYITLARI AMCAYI YALANLADI

Soruşturmadaki son gelişmeler üzerine dün cezaevinden Diyarbakır Adliyesi'ne getirilerek yeniden sorgulanan amca Salim Güran'ın ifadesine SABAH ulaştı. İtirafçı olan ve küçük kızın cesedini dereye gömdüğünü söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri sorulan Güran, "Olay günü Nevzat'a seslenmedim. 15.00-16.00 saatleri arasında kesinlikle görmedim. Sadece 20.00'den sonra evime doğru ilerlerken kalabalığın içerisinde gördüm. Nevzat'a 'Arif'in kızını öldürdüm' demedim" ifadesini kullandı.

Bunun üzerine HTS analizlerine dikkat çeken savcılar, olay günü 15.21- 15.46 arasında Bahtiyar'la birlikte olduklarını belirtti. Bu durumun itirafçının anlattıklarıyla uyumlu olduğu hatırlatılan Güran, "Baz istasyonu analizleri yanlıştır. Bu hususu kabul etmiyorum" dedi.

Güran, aynı gün saat 18.38'de telefonda görüştüğü Ramazan Atasoy'un "Henüz bende değil. Tamam daha ölmemiş" sözlerini de hatırlamadığını iddia etti. Otomobilinin sağ arka kapısının iç kısmında Narin'e ait DNA profili tespit edilen Güran, kapı ve camların sürekli açık olduğunu, çocukların sürekli araca bindiğini öne sürdü. İfadesinde tüm suçlamaları reddeden Güran, yeniden cezaevine gönderildi.