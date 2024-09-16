Narin cinayetinde iki gözaltı daha

DİYARBAKIR'DA kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarının "asılsız ihbarlarla ve yanlış ifadelerle sekteye uğratılmaya çalışıldığı", sulh ceza hakimliğinin tutuklama gerekçesinde kayıtlara geçti. Sahte ihbarlarla soruşturmanın seyrini değiştirdikleri gerekçesiyle akrabaları İ.K. ve Ş.K. gözaltına alındı. Öte yandan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada, cinayetin işlendiği düşünülen dakikalarda eve girip çıktığı öne sürülen yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı. Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.