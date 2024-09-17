Son dakika: Narin Güran’ın ölüm nedeni belli oldu

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU
İstanbul Adli Tıp tarafından yapılan incelemede küçük kızın 'boğularak öldürüldüğü' tespit edildi.
Narin'in otopsi işlemlerinde 91 örnek alınmıştı. Ön otopsi belgesine göre, 91 doku örneği, istismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde alındı.
GÖZALTINA ALINAN HEDİYE GÜRAN TUTUKLANDI
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hediye Güran, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın, jandarmadaki işlemlerin ardından getirildiği adliyede savcılıktaki sorgusu tamamlandı.
Güran, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.