Pakistanlı yapışık ikizler Türkiye’de sağlığına kavuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Pakistan'dan Türkiye'ye getirilen, başlarından yapışık 8 aylık ikizler Mirha ve Minal, Bilkent Şehir Hastanesinde 60 kişilik ekibin katıldığı 14 saatlik ameliyatla birbirinden ayrıldı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Çok zor zamanlar geçirdiklerini, evlatları için hep dua ettiklerini aktaran ikizlerin babası Rehan Ali, "Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, herkese, Sağlık Bakanlığına, Bilkent Şehir Hastanesine, tüm hekimlere, sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz, onlara şükran borçluyuz" dedi.

Öte yandan, operasyonu yürüten Londra'dan pediatrik beyin cerrahı Prof. Dr. Noor Ul Owase Jeelani, Başkan Erdoğan'ın kendisine ulaşarak bebeklerin durumunu anlatması üzerine Türkiye'ye geldiği aktarıldı.