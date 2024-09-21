Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar itiraf etti: Amcası Salim öldürdü

BU KEZ FARKLI İDDİALAR ORTAYA ATTI

Gece Diyarbakır Adliyesine getirilen zanlı, soruşturmayı yürüten iki Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Nevzat Bahtiyar, ifadesinde daha öncekilerden farklı iddialarda bulundu. Bahtiyar, amca Salim'in Narin'in annesi olan Yüksel ile cinsel ilişki yaşadığını, bunu gören Narin'i Salim'in boğarak öldürdüğünü iddia etti.

"NARİN'İN CANSIZ BEDENİNİ EVLERİNDEN ALDIM"

Daha önceki ifadelerini yakalandığı tarihte tutuklu olan amca Salim Güran'ın tehditlerinden dolayı farklı anlattığını öne süren Nevzat Bahtiyar, "Ben daha öncede belirttiğim gibi 21 Ağustos'ta saat 15:08 sıralarında Salim Güran'ı su meselesi yüzünden aramıştım.

Sonrasında Salim Güran beni Arif Güran'ın ikametinin bulunduğu yerin tepesinden seslenmek suretiyle yanına çağırdığında ben Salim Güran'ın yanına yani Arif Güran'ın evinin olduğu tarafa gittim. Daha sonra Salim Güran ile birlikte Arif Güran'ın evine girdik.