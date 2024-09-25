Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Pastırma sıcakları hangi ay?

Pastırma sıcakları yaz mevsiminin son günlerinde bir kez daha gündeme geldi. Peki, pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma yazı hangi ay olur? İşte detaylar...
Pastırma yazı, sonbaharın sonlarına doğru yaşanan ve hava sıcaklıklarının kısa süreliğine yazı anımsatacak kadar yükseldiği bir dönemdir. Genellikle Ekim sonu veya Kasım başlarında görülen bu sıcaklık artışı, Türkiye'de "pastırma sıcakları" olarak bilinir.
Bu dönemde havalar genellikle güneşli ve sakin geçer, rüzgarlar hafifler ve bulutlar azalır. Pastırma yazı, doğanın kışa hazırlık yaptığı bir süreçte, insanlara ve bitkilere adeta bir nefes alma molası sunar. Bu adı, geçmişte pastırma kurutma zamanı olduğu için almıştır ve mevsimsel bir geçiş dönemini simgeler.
PASTIRMA YAZI NEDİR?
Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu meydana gelir.
PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?
Pastırma sıcakları genellikle sonbahar mevsiminde ekim ayı sonu ile kasım ayının ikinci haftası arasında yaşanıyor. Bu aralıkta yaşanan sıcak hava dalgasının etkili olduğu, sıcaklıkların mevsim normallerine göre daha yüksek seyrettiği, gündüzleri güneşli, geceleri açık ve ayazlı günler için pastırma sıcakları ifadesi kullanılır.
PASTIRMA SICAKLARI ETKİLERİ
Pastırma sıcaklarında, sıcaklıklar ani bir şekilde yükselir, havada nem artabilir ve bu da bunaltıcı bir etki yaratır. İnsanlar, serinlemek için klimaları açar veya deniz tatiline yönelir. Ayrıca, bitkilerde su stresine neden olabilir ve tarımsal ürünlerde olumsuz etkilere yol açabilir.