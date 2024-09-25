Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Pastırma sıcakları hangi ay?

Bu dönemde havalar genellikle güneşli ve sakin geçer, rüzgarlar hafifler ve bulutlar azalır. Pastırma yazı, doğanın kışa hazırlık yaptığı bir süreçte, insanlara ve bitkilere adeta bir nefes alma molası sunar. Bu adı, geçmişte pastırma kurutma zamanı olduğu için almıştır ve mevsimsel bir geçiş dönemini simgeler.