TUS'ta ilk 100'e giren iki genç hekim: "Yetiştiğimiz topraklara faydalı olacağız"

Biruni Üniversitesi '2024-2025 Akademik Yılı açılış gerçekleştirdi. Okulun mezunu iki genç hekim, 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nda (TUS) üstün başarı göstererek ilk 100'e girdi. TUS Türkiye 19'uncusu Dr. Lokman Tunca ile 71'incisi Dr. Furkan Öz, yetiştikleri topraklara faydalı olmak ve Türkiye'nin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını gidermek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

"İSMİMİN ANILDIĞI ÇALIŞMALAR BIRAKMAK İSTİYORUM"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Göz bölümünde asistan doktorluk yapan Lokman Tunca, "Mühendisliğe yatkın

olduğum ve o alanda ilerlemek istediğim için göz bölümünü tercih

ettim. Amaçlarım arasında yeni tedavi yöntemleri, yeni cihazlar

geliştirebilmek var. Öldükten sonra ismimizin anıldığı çalışmalar

bırakmak isterim. Gelişmiş ülkelere giderek orada alacağım eğitimle kendimi daha da geliştirip, ardından tekrar kendi ülkeme dönüp hizmet vermek istiyorum. Hem kendi insanıma hem de yetiştiğim topraklara faydalı olmak en büyük hayalim" şeklinde konuştu.

"ÜLKEMDE KALACAĞIM"

Tıp fakültesinden bu yıl birincilikle mezun olan Furkan Öz ise "Dermatoloji ya da göz alanını seçmeyi düşünüyorum. Cumhuriyet, biz

genç nesillere bırakıldı. Bu cumhuriyeti bizim yükselteceğimize olan inancımla Türkiye'de kalıp eksiklikleri bizim tamamlamamız gerektiğini

düşünüyorum. O yüzden de ana hedefim, ülkemde kalarak hem bilgi birikimim hem de eğitimimle gelecekte bulunduğum yerde bu eksiklikleri gidermeye çalışmak" dedi.

Furkan Öz, Rektör Adnan Yüksel, Lokman Tunca

"LİSANS EĞİTİMİ İÇİN YURT DIŞINA GİRMEYE GEREK YOK"

Açılış töreninin ardından konuşan Biruni Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Adnan Yüksel, "Kuruluşumuzdan beri hep ilk 100'den öğrenci mezun ediyoruz. Bu sene de ilk 100'e giren 2 öğrencimiz var. Onlar geleceğin Birunileri olacak. Lisans eğitimi için gençlerimizin kesinlikle yurt dışına gitmesine gerek yok" yorumunu yaptı.