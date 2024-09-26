Vekil Bayram’a Katolik Cemaati’nden Nobel desteği

ENGELLİ bireyler adına yaptığı çalışmalarla toplumun her kesiminin desteğini kazanan AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram, pek çok kurum ve örgüt tarafından Nobel Barış ödülüne aday gösteriliyor. Bayram, son olarak İstanbul Apostolik Vekili Massimiliano Palinuro'nun, Oslo'daki Nobel Barış Merkezi'ne yazdığı mektupla, İstanbul Katolik Cemaati tarafından aday gösterildi. Mektupta Bayram hakkında, "Bayram, sosyal ve etnik sınırları aşarak, insanlığı birleştiren ortak bağı savunmakta ve farklılıkları doğru bağlamda ele almaktadır. Toplumun azınlık haklarına olan bağlılığı nedeniyle, İstanbul Katolik Cemaati adına Serkan Bayram'ın Nobel Barış Ödülü adayı olarak değerlendirilmesini saygılarımla talep ediyorum" ifadelerine yer verildi.