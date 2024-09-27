Okullarda salgın alarmı

TÜRKİYE'DE okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda enfeksiyona bağlı hastalık riski arttı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emel Torun, çocuklarda görülebilecek enfeksiyona bağlı hastalıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çocuklarda bu dönemde özellikle solunum yoluyla bulaşan virüs salgınları gördüklerini belirten Torun, "Bunlardan en önemlisi influenza A ve B, sonra respiratuvar sinsityal virüs başta olmak üzere bütün solunum yollarından bulaşan virüslerin riski yüksektir" dedi.

Aynı zamanda öğrencilerin birbirleriyle teması nedeniyle bulaşan hastalık riskinin de arttığını dile getiren Torun, "Bu dönemde, el, ayak ve ağızı da sık görüyoruz. Su çiçeği gibi döküntülü viral bir hastalıktır. O da salgın şeklinde." diye konuştu. Torun, çocukların ise el temizliğine dikkat etmeleri ve mümkün olduğunca ortak eşya kullanmamaları gerektiğini vurguladı.