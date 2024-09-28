MasterChef’te bu hafta kıran kırana mücadele! 27 Eylül MasterChef 5. ve 6. eleme adayı kim?

'KULİS DÖNDÜREN ARKADAŞLARIM VAR'

Erim, "Ben beni yazma demiyorum ama kader oyumu Eda'nın belirleyeceğini biliyordum. Çünkü diğer arkadaşlarımın bana oy atacağını biliyordum. Arkada kulis döndüren arkadaşlarım var. İsim vermek istemiyorum. Bende burada bunun herkes farkında. Sonuçta kaybettikten sonra arkaya geçiyoruz ve kimi yazabiliriz diye konuşuyoruz." dedi.