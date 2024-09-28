MasterChef’te bu hafta kıran kırana mücadele! 27 Eylül MasterChef 5. ve 6. eleme adayı kim?

27 Eylül Cuma günü yayınlanan MasterChef'te yarışmacılar arasında kıran kırana geçen mücadelede bu hafta şefler yarışmacılardan Türk mutfağına yurt dışından gelmiş olan lezzetlerden bir menü hazırlamaları istendi. Yapılan tadımlardan sonra haftanın 3. ve son dokunulmazlığını kazanan takımı açıkladı. İşte, MasterChef'te bu hafta eleme adayı olan isim...
MasterChef'in ilk turunda şefler yarışmacılardan; Humus, Ispanak Boranisi, Kapuska, Haçapuri, Patatesli Hıngal, Trileçe ve Supangle istedi.
Erim eleme adayı belirlenirken kulis yapıldığını iddia etti. Semih'in gözüne sıcak su geldi. Eleme adayları belli oldu.
'KULİS DÖNDÜREN ARKADAŞLARIM VAR'
Erim, "Ben beni yazma demiyorum ama kader oyumu Eda'nın belirleyeceğini biliyordum. Çünkü diğer arkadaşlarımın bana oy atacağını biliyordum. Arkada kulis döndüren arkadaşlarım var. İsim vermek istemiyorum. Bende burada bunun herkes farkında. Sonuçta kaybettikten sonra arkaya geçiyoruz ve kimi yazabiliriz diye konuşuyoruz." dedi.
'BENCE KENDİNİ SOYUTLADIN'
Erim'den sonra söz alan Kaan, "Erkekler evi olarak biraz eril bir dil kullandığımız aşikar. Ben de buna dahilim. Kırılabilmesi de normal ama kendi Erim bence gelir gelmez sen kendini soyutladın. Daha geldiğinin dördüncü günü bana erkekler evinde dışlandığına dair bir dedikodu geldi" ifadelerini kullandı.
'ÇOCUK YOK KARŞINDA'
Bera, "Soğanları doğrayayım mı?" diye sordu. Semih, "Bize yardım etmene gerek yok" yanıtını verdi. Bera," Ne yapayım? Ben boşta mı bekleyeyim, böyle dikileyim" deyince Semih, Bera'yla beraber Alper'in yanına geldi. Bera, "Abi iş ver" diyerek bağırınca Semih tepki gösterdi. Semih, "Tamam bağırma, çocuk değil karşındaki." diye uyardıktan sonra Alper, Bera ile beraber çalışmaya ikna oldu.
SEMİH'İN GÖZÜNE SICAK SU GELDİ
Semih sıcak su dolu tencereyle hareket halindeyken "Yavaş" diyerek arkadaşlarını çalışırken Eda'ya çarptı. Semih'in gözüne sıcak su geldi. Takım arkadaşları Semih için seferber olurken Eda arkadaşından özür diledi.
İLK TUR
Masterchef Türkiye'de takımlar arası dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı. Zübeyde, Kırmızı Takım ile haftayı 3-0 galip kapatarak Mavi Takım'dan sonra yeni bir ilke imza atmış oldu.
ELEME ADAYLARI
Bireysel dokunulmazlığı kazanan Alper, 5. eleme adayı olarak Hakan'ın adını söyledi. Takımından en fazla oyu alan Akın da, 6. eleme adayı oldu.