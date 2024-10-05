Cinayetler bitmek bilmiyor 278 günde 288 kadın öldürüldü

2024 yılında 278 günde 288 kadın cinayeti ile adeta bir rekora gidiyoruz. Kadın cinayetleri ile ilgili kanunda yapılan tüm yeni değişikliklere ve cezaların artmasına rağmen kadın cinayetleri azalmıyor. Kadına yönelik şiddet son bulmuyor. Kadın cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından hazırlanan rapor kadınların uğradığı şiddeti gözler önüne seriyor. 2024 yılında 278 günde, 288 kadın erkek şiddetinin kurbanı oldu. Öldürülen kadınlardın yarısından çoğu ateşli silahla öldürülürken, bireysel silahlanma en çok kadınları vuruyor. Öldürülen kadınlar İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin ve İzmir gibi büyükşehirler olmak üzere Aydın'da, Balıkesir'de, Denizli'de, Çanakkale'de, Muğla'da, Manisa'da, Uşak'ta öldürüldü. İşte il il Türkiye 2024 kadın cinayetleri raporu....

İL İL RAPOR HAZIRLANDI

Öldürülen 288 kadından 17'sinin hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi, diğerleri ise boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken, 7'si ise yine ailevi nedenler bahane edilerek öldürüldü. Kadınlar en çok evlerinde öldürülürken, sokak ortasında, 2'si işyerinde, 1'i otelde ve 1'i de ıssız yerde öldürüldü.

Antalya'da 20, Aydın'da 10, Ankara'da 19, İzmir'de 20, Mersin'de 16, Manisa'da 9, İstanbul'da 46, Konya'da 8, Muğla'da 2, Balıkesir'de 2, Afyon'da 1, Kütahya'da 1, Denizli'de 1 olmak üzere diğer 64 kentte 288 kadın cinayeti işlenirken, Bilecik, Adıyaman olmak üzere 17 ilde de kadın cinayeti işlenmediği öğrenildi. Hepsinin birer adı ve mezarı var. Ancak bu öldürülen kadınlar içinde ise 3'ünün kimlikleri bile belli olmadığı için belediye yetkilileri tarafından bulundukları kentlerde kimsesizler mezarlığına defnedildiler. Polis, kimliklei belirlenemeyen kadınların DNA ile kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalara devam ederken, tüm kayıplar üzerinden de derinlenesine araştırmaları yön veriyor.

2024TE ÖLDÜRÜLEN KADINLAR

-Ulviye Eskici

-Leyla Demir

-Elif Saydam

-Özlem Çankaya

-Hatun Ekrem Aslan

-Tuba Ateşçi

-Sevilay Karlı

-Emine Ülkü Araz

-Nasim Gol Karımı

-Dilan Özdemir

-Yasemin Ünlü

-Zeliha Güney

-Miney Güney

-Banu Uzun

-Suna Gül

-Saliha Gizem

-İpek Akgül

-Arzu G.

-Gülhan Korkmaz

-Beste Ayşegül Yeşilyurt

-Rojvelat Kızmaz

-Sebahat G.

-Selma Abacı

-Özlem Şımarık

-Zozan Yayaşit

-Burcu Demir

-Hatice Alay

-Muradiye Terzi

-Zeynep Bilici Pehlivanlıoğlu

-Sevda Timur

-Katie Erorbay

-Semra Kocaman

-Yüksel Çağlar

-Adile Oymak

-Bahar Kanyılmaz

-Zeynep Ece Aksay

-Seher Kındaç

-Ayşegül Çınar

-Şafiye Buraklar

-Muradiye A.

-Linda Yılmaz

-Dilek Uzelli

-Behiye Ediz

-Vatfa Ecevit

-Nazlı Elmas

-Fahriye Kaya

-Melike Akpınar

-Nesrin Ünal

-Ayşegül Oğuz

-Hicret Can

-Burcu Gezersoy

-Kader İrgören

-Şengül Yeşilkaya

-Petek Akçağır

-Melek Nur Özgener

-Özge Gülenyüz

-Şule Karamercan

-Şule Tokel

-Pervin Bal

-Serap Biçer

-Gülseven D.

-Meleknur Özgener

-Tülay Dağaşan

-Arzu Çınar

-Shakhnoza Kurbonova Safinaz A.