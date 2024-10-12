Bir Gece Masalı’nın Sıla’sı Ecem Çalhan diziyle ilgili heyecanını paylaştı!

"AŞK İÇİN NELER YAPILIR? SORUSUNU BİR KEZ DAHA SORDURUYOR"

Sevilen oyuncu milyonları ekrana kilitleyen Bir Gece Masalı'nı şöyle özetledi:

"Modern masal hikayesi' dışında seyirciye "aşk için neler yapılır?" sorusunu bir kez daha sorduruyor. Sadece iyi, naif duyguları değil de insanın doğasındaki uçsuz bucaksız yüzlerce duygulardan da bahsediyor bize. Şaşıracağı, -ama bu da olmaz- diyeceği bir sürü hikayeyle karşılaşacak seyirci. Bu da hikayeyi daha dinamik kılacak ve izleyicileri her bölüm merakla peşinden sürükleyecek".