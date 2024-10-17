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Haberler Yaşam Anadolu Üniversitesi (AÖF) son kayıt yenileme tarihine çok az kaldı!

Anadolu Üniversitesi (AÖF) son kayıt yenileme tarihine çok az kaldı!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu. Kayıt tarihlerinin bitmesine az zaman kala AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemlerinde son tarih ne zaman sorusu merak ediliyor. İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi son kayıt yenileme tarihi...

HABER MERKEZİ
Anadolu Üniversitesi AÖF son kayıt yenileme tarihine çok az kaldı!

AÖF kayıt yenileme işlemi yapmak isteyenler e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosgrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak ders ekle/sil butonundan kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Anadolu Üniversitesi AÖF son kayıt yenileme tarihine çok az kaldı!

Kayıt yenileme işlemi yapacak öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde olmak üzere en fazla 10 ders seçebilirler.

Anadolu Üniversitesi AÖF son kayıt yenileme tarihine çok az kaldı!

AÖF KAYIT YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemlerinde son tarih belli oldu. 7 Ekim 2024 saat 10.00'da başlayan AÖF kayıt yenileme işlemleri 18 Ekim 2024 tarihinde saat 22.00'de sona erecek.

Anadolu Üniversitesi AÖF son kayıt yenileme tarihine çok az kaldı!

KAYIT YENİLEME TARİHİ UZATILMAYACAK!

Kayıt yenilemede son tarih olan 18 Ekim 2024 Cuma günü saat 22.00'den sonra mazeret kabul edilmeyecek ve kayıt yenileme işlemi yapılmayacak. AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihinde süre uzatılmayacak.

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