Anadolu Üniversitesi (AÖF) son kayıt yenileme tarihine çok az kaldı!

AÖF kayıt yenileme işlemi yapmak isteyenler e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosgrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak ders ekle/sil butonundan kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecekler.
Kayıt yenileme işlemi yapacak öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde olmak üzere en fazla 10 ders seçebilirler.
AÖF KAYIT YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?
AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemlerinde son tarih belli oldu. 7 Ekim 2024 saat 10.00'da başlayan AÖF kayıt yenileme işlemleri 18 Ekim 2024 tarihinde saat 22.00'de sona erecek.
KAYIT YENİLEME TARİHİ UZATILMAYACAK!
Kayıt yenilemede son tarih olan 18 Ekim 2024 Cuma günü saat 22.00'den sonra mazeret kabul edilmeyecek ve kayıt yenileme işlemi yapılmayacak. AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihinde süre uzatılmayacak.