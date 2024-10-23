Kendini arayan adam 5 ismin içinde kayboldu! İsmini öğrenmek için dava açtı

"ERSİN'İN SİGORTASI VAR, ERSÜN'ÜN YOK GÖRÜNÜYOR"

Çok mağdur olduğunu dile getiren Akbaş, sözlerini şöyle tamamladı.

"5 ismin içinde kayboldum gittim. Ersün Akbaş'ın 1984 yılında sigortası var, 1991 yılında devlete vergi de verdim. Şu anki ismim Ersin Akbaş ile vergi mükellefi bendim, Bağ-Kur'luydum, borcumu ödemek için gidiyorum kabul etmiyorlar. Ersin ile Ersün'ü birleştirip emekli olmak istiyorum. Zaten Ersin ismimle 5 bin 330 günüm var benim ama Ersün'e yok. Bunu duyurmadığım insan kalmadı. Yetkililer de duysun lütfen sesimi. Ben ne yapacağım, çok mağdurum. Ersin 2006'da doğmuş. Diğer isimler yaşamış. 3 ismime 1 TC numaram var. Devletime, hükümetime saygım var. Onların bu işi çözeceğini düşünüyorum. Ben gerçekten çok yoruldum."

AVUKATI: "İSİMLER TESPİT EDİLEMEDİĞİ İÇİN SİGORTASI DA TESPİT EDİLEMİYOR"

Akbaş'ın avukatı Nuray Ertem de geçmişte yapılan hatalar nedeniyle isim ve sigorta karışıklığının önüne geçebilmek adına tespit davası açtıklarını ancak kayıtlara ulaşılamadığı için mahkemenin davayı reddettiğini söyledi. İstinaf yoluna başvuracaklarını aktaran Ertem, "Gerekirse devlet arşivlerinden kayıtları isteyeceğiz. İsimler tespit edilemediği için sigortası da tespit edilemiyor çünkü farklı kişi görünüyor ve farklı sigortalar çıkıyor. Belirli bir tarihlerde Ersun olarak başka tarihlerde de Ersin olarak sigorta girişleri çıkıyor ancak ikisi birleştirilemiyor" dedi.