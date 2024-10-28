Bugün kargolar, bankalar ve eczaneler açık mı? 28 Ekim banka, eczane, kargo çalışma saatleri...

28 Ekim Pazartesi kargolar açık olacak mı? Kargolar bugün kaça kadar dağıtım yapacak? Bugün bankalar açık mı? Eczane çalışma saatleri... soruları merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla pek çok kurum 28 Ekim'de yarım gün ya da tüm gün hizmet veriyor. İşte bugün kargo, banka, eczane çalışma saatleri...
28 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI?
Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. Buna göre; 28 Ekim Cumartesi günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar yarım gün çalışır. 28 Ekim Cuma günü kargolar öğle saatlerine kadar dağıtımda olacak. Bazı kargo şubeleri, inisiyatif alarak hizmet vermeye devam edebilecek.
BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK?
Resmi tatil düzenlemelerine göre, 28 Ekim'de bankalar yalnızca öğlene kadar hizmet verecek. Öğleden sonra tüm şubeler kapalı olacak ve işlemler online kanallar üzerinden yapılabilecek. Bu düzenleme, bankalarda işlem yapmayı planlayan vatandaşların işlemlerini öğleden önce tamamlamalarını gerektiriyor.
ECZANELER 28 EKİM YARIM GÜN MÜ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda resmi tatil olacak. Cumhuriyet Bayramı resmi tatili 28 Ekim günü saat 13.00'te başlayacak. Eczaneler 28 Ekim Pazartesi günü 09.00-13.00 saatleri arası hizmet verecek. Saat 13.00'ten sonra ise sadece nöbetçi eczanelerimiz açık olacak ve diğer eczaneler kapalı olacak.