Bugün kargolar, bankalar ve eczaneler açık mı? 28 Ekim banka, eczane, kargo çalışma saatleri...

28 Ekim Pazartesi kargolar açık olacak mı? Kargolar bugün kaça kadar dağıtım yapacak? Bugün bankalar açık mı? Eczane çalışma saatleri... soruları merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla pek çok kurum 28 Ekim'de yarım gün ya da tüm gün hizmet veriyor. İşte bugün kargo, banka, eczane çalışma saatleri...