2024-2025 ara tatil tarihleri belli oldu! Ara tatil ne zaman başlıyor?

MEB, 2024-2025 eğitim yılı ilk ara tatil tarihlerini duyurdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ara tatil hafta sonu ile birlikte toplamda 9 gün tatil olacak. Peki, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için ilk ara tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman bitecek? İşte detaylar…
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? İŞTE İLK ARA TATİL TARİHİ
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ara tatil uygulamasının süreceğini duyurdu. Bu kapsamda, okullar 8 Kasım Cuma günü kapanacak ve öğrenciler için ilk ara tatil başlamış olacak.
MEB'in takvimine göre ara tatil 11-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonları da hesaba katıldığında, öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapacaklar.
Ara tatilin ardından okullar 18 Kasım Pazartesi günü yeniden açılarak eğitim-öğretim sürecine kaldığı yerden devam edecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
MEB TATİL TAKVİMİ
MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;
Birinci ara tatil- 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl tatili- 20-31 Ocak 2025
İkinci ara tatil- 31 Mart-4 Nisan 2025
Okulların kapanışı- 20 Haziran 2025