2024-2025 ara tatil tarihleri belli oldu! Ara tatil ne zaman başlıyor?

MEB, 2024-2025 eğitim yılı ilk ara tatil tarihlerini duyurdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ara tatil hafta sonu ile birlikte toplamda 9 gün tatil olacak. Peki, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için ilk ara tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman bitecek? İşte detaylar…