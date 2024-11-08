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Haberler Yaşam 2024-2025 ara tatil tarihleri belli oldu! Ara tatil ne zaman başlıyor?

2024-2025 ara tatil tarihleri belli oldu! Ara tatil ne zaman başlıyor?

Öğrenciler ve veliler, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu 9 günlük tatil süresi boyunca öğrenciler, derslerin yoğun temposuna kısa bir mola verirken, öğretmenler ara tatil seminerlerini 11-15 Kasım tarihleri arasında okula gitmeden çevrimiçi tamamlayabilecek. Peki, 2024-2025 ilk ara tatil ne zaman? Ara tatile kaç gün oldu? Tüm detaylar…

HABER MERKEZİ
2024-2025 ara tatil tarihleri belli oldu! Ara tatil ne zaman başlıyor?

MEB, 2024-2025 eğitim yılı ilk ara tatil tarihlerini duyurdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ara tatil hafta sonu ile birlikte toplamda 9 gün tatil olacak. Peki, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için ilk ara tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman bitecek? İşte detaylar…

2024-2025 ara tatil tarihleri belli oldu! Ara tatil ne zaman başlıyor?

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? İŞTE İLK ARA TATİL TARİHİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ara tatil uygulamasının süreceğini duyurdu. Bu kapsamda, okullar 8 Kasım Cuma günü kapanacak ve öğrenciler için ilk ara tatil başlamış olacak.

2024-2025 ara tatil tarihleri belli oldu! Ara tatil ne zaman başlıyor?

MEB'in takvimine göre ara tatil 11-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonları da hesaba katıldığında, öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapacaklar.

Ara tatilin ardından okullar 18 Kasım Pazartesi günü yeniden açılarak eğitim-öğretim sürecine kaldığı yerden devam edecek.

2024-2025 ara tatil tarihleri belli oldu! Ara tatil ne zaman başlıyor?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

2024-2025 ara tatil tarihleri belli oldu! Ara tatil ne zaman başlıyor?

MEB TATİL TAKVİMİ

MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci ara tatil- 11-15 Kasım 2024

2024-2025 ara tatil tarihleri belli oldu! Ara tatil ne zaman başlıyor?

Yarıyıl tatili- 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil- 31 Mart-4 Nisan 2025

Okulların kapanışı- 20 Haziran 2025

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