Narin’in ağebeyi Enes Güran, Nevzat Bahtiyar’a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz

Narin'in kaybolduğu gün saat 15.57'de cep telefonuna ait HTS baz kaydının Salim Güran'ın evinde tespit edildiğinin belirtilmesi üzerine Güran, "Salim Güran'ın evine kesinlikle gitmedim." beyanında bulundu.

"Narin, Enes ile ilgili hoş olmayan görüntüler gördüğü için öldürüldü" iddiasının sorulması üzerine Enes Güran, "Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben hiç ahıra gitmedim, evde uyuyordum." dedi.

Mahkeme başkanının, "Salim Güran ile annen arasında bir ilişki var mıydı?" sorusu üzerine Enes Güran, "Annemdir sonuçta sayın hakimim bu soru bana sorulmaz." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Bir masum varsa masumu, bir cani varsa caniyi bulma derdindeyiz." dedi.