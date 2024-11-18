Kene krizi her zamankinden daha büyük bir soruna dönüşebilir

Keneler, göçmen kuşları parazitleyerek binlerce kilometrelik mesafeleri kat edebiliyor. Tarihsel olarak, ulaştıkları bölgelerde uygun iklim koşulları olmadığı için hayatta kalamıyorlardı.

Ancak iklim krizinin neden olduğu ısınma, bu durumun değişmesine yol açıyor. Özellikle tropikal türlerin kuzey bölgelerde tutunma olasılığı yükseliyor. Bu da yeni kene kaynaklı hastalıkların ortaya çıkma riskini beraberinde getiriyor.

University of Southern Mississippi'den Dr. Shahid Karim, "Eğer tropikal kene türleri, daha önce hayatta kalamadıkları bölgelerde yaşamaya başlarsa, taşıdıkları hastalıkların da yayılması mümkün hale gelir" açıklamasında bulundu.

HIZLA DEĞİŞEN COĞRAFİ DAĞILIM

Keneler, insanlar ve evcil hayvanlar için hastalık taşıyan etkili vektörlerdir.

Örneğin, 2017 yılında New Jersey'de tespit edilen Asya uzun boynuzlu kenesi, kısa sürede 14 eyalete yayıldı.

Georgia Southern University'den Dr. Lorenza Beati, "Küresel ısınma, göçmen egzotik kenelerin kuzeydeki destinasyonlarında daha uygun koşullar yaratıyor. Eğer uygun iklim koşulları uygun konakçı hayvanlarla birleşirse, bu türlerin yerleşim şansı artacaktır" dedi.

GÖÇMEN KUŞLAR ÜZERİNDE KENE ARAŞTIRMASI

Bilim insanları, göçmen kuşlarla kenelerin taşınmasını incelemek için Meksika Körfezi'nin kuzeyinde altı farklı noktada ağlar kurdu. Yakalanan kuşlar, fiziksel durumları kontrol edilerek üzerlerinde kene olup olmadığına bakıldı. Tespit edilen keneler, türlerinin ve taşıdıkları mikroorganizmaların belirlenmesi için DNA analiziyle incelendi.

Araştırmada 15 bine yakın kuş incelendi ve yalnızca 164 kuşta toplam 421 kene bulundu. Ancak analiz edilen kenelerin yüzde 81'i yalnızca dört türe aitti. Ayrıca kısa mesafe göçmenlerinin uzun mesafe göçmenlerine göre daha fazla kene taşıdığı görüldü.

YENİ HASTALIK RİSKİ ARTIYOR

Kenelerin taşıdığı bakteriler de araştırmaya dahil edildi. En yaygın bulunan Francisella bakterilerinin, kenelerin işlevselliğine yardımcı olduğu düşünülüyor.

İkinci en yaygın bakteri türü ise bazı türleri insanlarda hastalıklara yol açabilen Rickettsia olarak belirlendi. Ancak bu bakterilerin istilacı kene türleriyle insanlara bulaşıp bulaşmayacağı henüz bilinmiyor.

Dr. Karim, kene kaynaklı hastalıkların yayılma riskine karşı bireylerin kene bulunan bölgelerde yürüyüş sonrası kendilerini kontrol etmeleri ve böcek kovucu kullanmaları gerektiğini vurguladı.