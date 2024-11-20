Ünlüler yeni yıla sahnede girecek

Yılbaşının salı akşamına denk gelmesi nedeniyle birçok otel kutlama programını hafta sonuyla birlikte 5 gün olarak planladı. Ünlü sanatçıların sahne alacağı otellerdeki fiyatlara bakınca ise Belek'te 28 Aralık'ta Gökhan Tepe, 29 Aralık'ta Volkan Konak, 30 Aralık'ta Ebru Gündeş ve 31 Aralık gecesi Candan Erçetin'in konser vereceği oteldeki 2 kişi 4 gece en uygun fiyat 72 bin TL'den başlayıp, 130 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor. Kemer Beldibi'nde 28 Aralık Sibel Can, 29 Aralık Özcan Deniz, 30 Aralık Ferhat Göçer ve 31 Aralık Ziynet Sali'nin sahneye çıkacağı otelin 2 kişilik 4 gecelik fiyatı ise en ucuz odası 81 bin 300 TL'den başlayıp, 122 bin 400 TL'ye kadar yükseliyor.

ULUDAĞ YİNE GÖZDE

Lara'da 28 Aralık Gülben Ergen, 29 Aralık Hakan Altun, 30 Aralık Sertap Erener ve 31 Aralık Oğuzhan Koç ile Kafadar'ın sahne alacağı otelin 2 kişi 4 gecelik fiyatı 61 bin 600 TL'den başlayıp, 140 bin TL'yi buluyor. Belek'te 30 Aralık İskender Paydaş ve 31 Aralık Işın Karaca konserleri olan otelde fiyatlar 72 bin TL'den, yabancı sanatçıların sahne alacağı otelde de 68 bin TL'den başlıyor. Uludağ'da Mahsun Kırmızıgül ve Gülben Ergen, Kemer'de Nükhet Duru, Afyonkarahisar'da Ferhat Göçer konserlerinin olduğu otellerde rezervasyonlar şimdiden dolu görünüyor. Sarıkamış'ta Deniz Seki konseri düzenlenecek kayak otelinde fiyatlar, 2 kişi 4 gece için 94 bin 400 TL'den başlayıp 170 bin TL'ye çıkıyor.

REKOR DOĞULU'DA

Kıbrıs'ta Kenan Doğulu'nun konser vereceği otelin 2 kişilik 4 gece fiyatı 151 bin 400 TL'den başlayıp, 227 bin TL'ye kadar yükseliyor. Mustafa Sandal'ın konser vereceği otel 106 bin TL'den, Derya Uluğ'un konser vereceği otel 97 bin TL'den, İrem Derici'nin konser vereceği otel 70 bin TL'den başlıyor. Sapanca'daki ünlü sanatçılı otellerde ise fiyatlar, 61 bin TL'den başlıyor.