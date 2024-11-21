2024 pasaport ücretleri ne kadar? Pasaport başvurusu nasıl yapılır? Pasaport başvurusu için hangi evraklar gerekli?

HUSUSİ PASAPORT (YEŞİL) EVRAKLARI

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi

Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

Çalışan kamu görevlileri ve ihracatçılar için hususi damgalı pasaport talep formu

"Emeklilik veya çekilme nedenleri ile görevinden ayrılanlar için bir defaya mahsus kadro durumunu gösterir elektronik veya ıslak imzalı resmi yazı (Bu belgeyi kişiler son görev yaptıkları kurumlarından almaları gerekmektedir.)"

Birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanları için; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığından alınan durumlarını gösterir resmi yazı

Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname

Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak çocuklar için; "Öğrenci Belgesi" (Sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir. Ayrıca ergin olmayan çocukların öğrenci olmamaları halinde 18 yaşına kadar hususi damgalı pasaport verilir.)

Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak engelli ergin çocuklar için "Sağlık Kurulu Raporu"

Varsa eski pasaport

Başvuru öncesinde pasaport defter bedelinin ödenmesi