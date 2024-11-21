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Haberler Yaşam 2024 pasaport ücretleri ne kadar? Pasaport başvurusu nasıl yapılır? Pasaport başvurusu için hangi evraklar gerekli?

2024 pasaport ücretleri ne kadar? Pasaport başvurusu nasıl yapılır? Pasaport başvurusu için hangi evraklar gerekli?

Yurt dışına çıkmak için gerekli olan pasaport, olmazsa olmaz belgeler arasında yer alır. Yılın sonlarına doğru pasaport ücretleri değişmeden nüfus müdürlüklerine başvurular arttı. Peki pasaport başvurusu nasıl yapılır? Pasaport randevusu nasıl alınır ve gerekli evraklar nelerdir? 2024 pasaport ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar...

HABER MERKEZİ
2024 pasaport ücretleri ne kadar? Pasaport başvurusu nasıl yapılır? Pasaport başvurusu için hangi evraklar gerekli?

Pasaport yurt dışına seyahat edecek olan kişilere verilir. Uluslararası kimlik belgesi olarak geçer. Yetkili kurumlar tarafından verilen pasaportların çeşitleri vardır. Umuma Mahsus Pasaport (Bordo), Hizmet Pasaportu (Gri) ve Hususi Pasaport (Yeşil) şeklindedir. Pasaport almak isteyenlerin öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden (NVİ) pasaport randevusu alması gerekir. Pasaport randevusu telefon üzerinden de alınabilir. ALO 199 Vatandaş İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden randevu tarihi belirlenebilir.

2024 pasaport ücretleri ne kadar? Pasaport başvurusu nasıl yapılır? Pasaport başvurusu için hangi evraklar gerekli?

GEREKLİ BELGELER

Pasaport başvurusu için öncelikle aşağıdaki belgeleri hazırlamanız gerekmektedir:

TC Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı: Aslı ve fotokopisi.

2024 pasaport ücretleri ne kadar? Pasaport başvurusu nasıl yapılır? Pasaport başvurusu için hangi evraklar gerekli?

BAŞVURU YAPIN

e-Devlet pasaport randevu sayfasına gidin.
e- Devlet kimlik bilgilerinizi doğrulayın.
Yeni Randevu butonuna tıklayın.
Bilgilendirme yazısını okuyun ve onaylayın.
Pasaport türünü seçin.
İl, ilçe bilgilerini seçin ve 'Devam Et'e basın.
Kişi bilgisini seçin ve 'Devam Et'e basın.
Karşınıza gelen ekranda Kişi'yi seçin. Randevu tarihi, randevu saatini belirleyin.Ekle'ye basın.
Randevu Oluştur butonuna basın.

2024 pasaport ücretleri ne kadar? Pasaport başvurusu nasıl yapılır? Pasaport başvurusu için hangi evraklar gerekli?

PASAPORTUNUZU TESLİM ALIN

Başvurunuzun onaylanmasının ardından, pasaportunuz belirttiğiniz adrese posta yoluyla gönderilecektir. Pasaportunuzu aldıktan sonra seyahatleriniz için hazır olabilirsiniz.

Bu adımları takip ederek pasaport başvurunuzu kolayca tamamlayabilir ve yurtdışındaki seyahatleriniz için hazırlığınızı yapabilirsiniz. Başvurunuzun sorunsuz geçmesi için tüm belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırladığınızdan emin olun.

2024 pasaport ücretleri ne kadar? Pasaport başvurusu nasıl yapılır? Pasaport başvurusu için hangi evraklar gerekli?

UMUMA MAHSUS PASAPORT (BORDO) EVRAKLARI

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi
Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf
Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname
Öğrencilerin harçsız pasaport başvurularında; "Öğrenci Belgesi" (Başvuru esnasında sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir.)
Pasaport defter ve harç bedelinin ödenmesi
Varsa eski pasaport

2024 pasaport ücretleri ne kadar? Pasaport başvurusu nasıl yapılır? Pasaport başvurusu için hangi evraklar gerekli?

HUSUSİ PASAPORT (YEŞİL) EVRAKLARI

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi
Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf
Çalışan kamu görevlileri ve ihracatçılar için hususi damgalı pasaport talep formu
"Emeklilik veya çekilme nedenleri ile görevinden ayrılanlar için bir defaya mahsus kadro durumunu gösterir elektronik veya ıslak imzalı resmi yazı (Bu belgeyi kişiler son görev yaptıkları kurumlarından almaları gerekmektedir.)"
Birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanları için; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığından alınan durumlarını gösterir resmi yazı
Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname
Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak çocuklar için; "Öğrenci Belgesi" (Sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir. Ayrıca ergin olmayan çocukların öğrenci olmamaları halinde 18 yaşına kadar hususi damgalı pasaport verilir.)
Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak engelli ergin çocuklar için "Sağlık Kurulu Raporu"
Varsa eski pasaport
Başvuru öncesinde pasaport defter bedelinin ödenmesi

2024 pasaport ücretleri ne kadar? Pasaport başvurusu nasıl yapılır? Pasaport başvurusu için hangi evraklar gerekli?

HİZMET PASAPORTU (GRİ) EVRAKLARI

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi
Son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf
Hizmet damgalı pasaport talep formu
Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı
Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak çocuklar için; "Öğrenci Belgesi" (Sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir. Ayrıca ergin olmayan çocukların öğrenci olmamaları halinde 18 yaşına kadar hak sahibinin pasaport süresi dikkate alınarak hizmet damgalı pasaport verilir.)
Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak engelli ergin çocuklar için "Sağlık Kurulu Raporu"
Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname
Varsa eski pasaport
Başvuru öncesinde pasaport defter bedelinin ödenmesi

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