Kuruluş Osman her zaman zirvede

Reyting rekortmeni dizi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 171. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Tüm kişiler kategorisinde reyting rekoru kırarak Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu. 'Kuruluş Osman', geçtiğimiz çarşamba akşamı yayınlanan bölümüyle tüm kişiler kategorisinde %6,57 reyting, %17,94 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %6,40 reyting, 15,90 izlenme payı alarak iki kategoride de Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

ESARETTEN KURTULDULAR

Bölüme Osman Bey'in kızı Fatma Hatun'un, Yusuf'un ve Saruca'nın esaretten kurtularak Söğüt'e dönmeleri damga vurdu. Sofia tarafından kaçırılan Fatma Hatun, Akhisar'da esir düştü. Lucas, Akhisar kuşatmasını geri çekmesini ve kızını sağ salim alabilmesi için diğer şartının da Söğüt'ün kendilerine verilmesi olduğunu söyledi.

CANINI ORTAYA KOYDU

Osman Bey ise Akhisar Kalesi'ndeki kuşatmayı kaldırdı. Fatma Hatun, Yusuf ve Saruca; Osman Bey'den razı olduklarını ve Söğüt'ü teslim etmemesi gerektiğini haykırırken, Sofia ise esirlerin kurtuluş yolunun yalnızca bu olduğunu söyledi. Osman Bey'in içerdeki planlarından haberdar olmak isteyen Lucas, Yusuf ve Saruca'yı kullanarak Begüm Hatun'u ve Bayhan Bey'i yanına çekmek için bir hamle yaptı. Görünürde Begüm Hatun ve Bayhan Bey, Osman Bey'in planlarını ifşa edecekmiş gibi davrandılar. Ancak bu hamle, Kayıların hainleri tuzağa düşürmek için hazırladığı büyük oyunun bir parçasıydı. Fatma Hatun'u kurtarmak için canlarını ortaya koyan Orhan Bey, Alaeddin Bey ve alplar Akhisar'a saldırarak Fatma'yı kurtardı.

BÜYÜK YÜZLEŞME YAŞANDI

O sırada Lucas ve Sofia ise Osman Beyleri kandırmak için Fatma, Saruca ve Yusuf'a benzeyen üç kişi bulup onları Söğüt'e getirdi. Yaşanan büyük yüzleşme sırasında Fatma, Saruca ve Yusuf atlarıyla beraber Söğüt'e geldi. Emellerine ulaşamayan Sofia ile Lucas'ın tüm planları suya düşerken Kayılar ise muzafferdi.