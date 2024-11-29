Bebek katili Yenidoğan çetesinin mal varlıklarına el konuldu

Büyükçekmece Başsavcılığınca, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, "Yenidoğan çetesi" davasında yargılanan sanıkların da aralarında bulunduğu bazı şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu.
Başsavcılığınca, İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla yargılanan sanıkların da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına tedbir kararı getirildi.
SORUŞTURMANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamın çete yargılamasının Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiği belirtildi. Başsavcılık söz konusu öncül suç dosyasında yer alan şüphelilerin işlemiş oldukları suçlar ile ilgili bu suçlar sırasında kara para aklama eylemi olup olmadığına dair inceleme yapılmasının istendiği, bu durum üzerine yeniden soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
16 Mayıs 2024 tarihinde Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğinden gizlilik kararı alındı. Dosya kapsamında bir takım hesap hareketleri, kolluk araştırmalarının yapıldıktan sonra 8 Ekim 2024 ve 14 Kasım 2024 tarihinde MASAK'a yazılan yazılarda aklama raporu tanzim edilmesinin ve el koyma talep edildi.
MASAK tarafından 26 Kasım 2024 tarihinden hazırlanan raporda dosya şüphelileri ve malen sorumlu şirket/kuruluşlar hakkında ayrıntılı tespitlerin bulunduğu, MASAK raporunda yer alan tespitlerin ana dosyadaki öncül suçlarla bağlantılı hususlar olduğu, bu kapsamda öncül suç dosyası ve bu soruşturma dosyasında yer alan şüpheliler ve malen sorumluların suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu belirtildi. MASAK raporunun sonuç kısmında şüphelilerin ve birkaç malen sorumlu şirketin taşınır/taşınmaz/hak ve alacaklarına el konulmasının istendi.
DEVLET ELİYLE YÖNETİLECEK
MASAK raporunun ardından 27 Kasım'da Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından el koyma kararı verildi. Ayrıca Özel Sağlık Hizmeti veren kuruluş ve şirketlerden Hastanelerin çalışma ruhsatlarının Sağlık Bakanlığınca iptal edildiği, bu nedenle bu Hastanelerin faaliyetlerine son verilerek içinde bulunan hastaların başkaca hastanelere nakledildiği, Hastanelere ait ilaç gibi tıbbi tedavide kullanılan materyallerin bozulma riskinin ortaya çıktığı, bu nedenlerle gerek kamunun zarara uğradığı gerekse de vatandaşların mağduriyetine neden olunma riskinin ortaya çıktığı, tüm bu olumsuz durumlara mani olunabilmesi amacıyla söz konusu Hastanelerin ancak Devlet eliyle yönetilerek tekrar faaliyete geçirilmesinin sağlanması suretiyle mani olunabileceği ifade edildi. Karar kapsamında 12 hastane/şirkete ve 26 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu.
El koyma kararı verilen gerçek/tüzel kişiler: Fırat Sarı, İlker Gönen, Dursun Eryılmaz, Sümeyye Nur Taşçı, Hüseyin Günerhan, Hasan Basri Gök, Mehtap Sayar, Cansu Akyıldırım, Çağla Durmuş, Deniz Korkmaz, Hakan Doğukan Taşçı, Damla Atak, Renas Kılıç, Ceren Hatice Kırım, Mehmet Halis Başlı, Murat Mantuş, Anıl Çakır Gönen, Melike Özdemir, Adnan Sarı, Aydın Sarı, Ayfer Sarı, Metin Sarı, Serhad Sarı, GMZ Sağlık Hizmetleri İnşaat ve Turizm Ltd. Şti, Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi, Sarıoğlu Turizm Ticaret A.Ş
Kayyım Atanma Kararı verilen tüzel kişiler:
1- Akabe Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren sadece "Avcılar Hospital Hastanesi"
2- Doğamed Sağlık Hizmetleri San.ve Tic. A.Ş, bünyesinde faaliyet gösteren sadece ''Özel Doğa Hospital Hastanesi"
3- Ekip Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren sadece ''Özel TRG Hospitalist Hastanesi'' ve ''Silivri Kolan Hastanesi"
4- Güney Hastanesi Sağlık Hiz Ltd Şti, bünyesinde faaliyet gösteren sadece ''Esenler Güney Hastanesi"
5- Beymed Sağlık İnş. San. ve Tic. Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren sadece ''Özel Birinci Hastanesi"
6- Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren sadece ''Özel Avrupa Şafak Hastanesi" ve "Özel İstanbul Şafak Hastanesi'
7- Refik Arslan Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren sadece ''Özel Bağcılar Şafak Hastanesi"
8- Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi, bünyesinde faaliyet gösteren sadece ''Özel Reyap İstanbul Hastanesi" ve "Çorlu Reyap Hastanesi"
9- Medilife Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ve Yonca Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren sadece ''Özel Bağcılar Medilife Hastanesi " ve "Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi"
10- Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketinin tamamı,
11- Gmz Sağlık Hizmetleri İnş. Ve Tur. Lim. Şti. Şirketinin tamamı,
12- Sarıoğlu Turizm Ticaret A.Ş Şirketinin tamamı,