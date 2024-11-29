Bebek katili Yenidoğan çetesinin mal varlıklarına el konuldu

SORUŞTURMANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamın çete yargılamasının Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiği belirtildi. Başsavcılık söz konusu öncül suç dosyasında yer alan şüphelilerin işlemiş oldukları suçlar ile ilgili bu suçlar sırasında kara para aklama eylemi olup olmadığına dair inceleme yapılmasının istendiği, bu durum üzerine yeniden soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

16 Mayıs 2024 tarihinde Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğinden gizlilik kararı alındı. Dosya kapsamında bir takım hesap hareketleri, kolluk araştırmalarının yapıldıktan sonra 8 Ekim 2024 ve 14 Kasım 2024 tarihinde MASAK'a yazılan yazılarda aklama raporu tanzim edilmesinin ve el koyma talep edildi.