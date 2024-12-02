Ege’yi korkutan deprem uyarısı

Türkiye'de yakın zamanda yapılan çalışmalar, 24 ilin kent merkezinden diri fay hatlarının geçtiğini ortaya koydu. Bu korkutucu gerçek, Bursa'da düzenlenen deprem panelinde dile getirildi. Bursa Karacabey Ergün Koç Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan ve Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Soykan konuşmacı olarak katıldı.

Aykan, "Yakın zamanda yapılan çalışmalar, 24 ilin kent merkezinden diri fay geçtiğini ortaya koydu. Bu iller arasında Aydın, İzmir, Manisa, Muğla ve Denizli de var. Gerilim birikmiş ve kırılma zamanı gelen 20 fay her an 5.5 ila 7 büyüklüğünde deprem üretebilir" dedi.

Aykan'ın açıklamasına göre, diri faylar üzerinde bulunan iller arasında Ege Bölgesi'nden Aydın, İzmir, Manisa, Muğla ve Denizli'nin yanı sıra Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Konya, Kayseri, Hatay, Kahramanmaraş ve Erzurum gibi birçok kent bulunuyor.

24 İL TEHLİKE ALTINDA

Aykan, özellikle gerilim birikmiş fay hatlarının kırılma potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, bölge halkını deprem konusunda daha bilinçli ve hazırlıklı olmaya çağırdı. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini hatırlatan Aykan yerleşim planlamalarının ve binaların depreme dayanıklı hale getirilmesinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Özellikle Ege Bölgesi'nde yaşayan vatandaşların bilinçlenmesi ve gerekli önlemleri alması gerektiği ifade eden Aykan, "Deprem değil, ihmal öldürür" diyerek, toplumu önlem almaya davet etti. Ege'de büyük yankı uyandıran bu uyarılar, bir kez daha depreme karşı hazırlıklı olmanın önemini ortaya koydu.